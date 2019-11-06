Кабмин выделил 250 млн грн на Фонд национального богатства

В Украине создадут Фонд национального богатства. Кабмин предусмотрел на эти цели 250 млн грн
Кабинет министров решил создать Фонд национального богатства. На его функционирование в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 250 млн грн. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту госбюджета.
Отмечается, что доработанный проект бюджета предусматривает увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов, как социального, так и экономического характера, в частности – на создание и функционирование Фонда национального богатства.
Читайте также: Все о бюджете Гончарука (или Гройсмана?). Как будет жить Украина в 2020 году
- Фонд национального богатства упоминается в программе действий Кабмина, которая была принята правительством 29 сентября. Идея создания Фонда состоит в том, чтобы создать инструмент, под который были бы переданы все госпредприятия. В правительстве считают, что создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить украинцам адекватный уровень доходности их активов.
- Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин пока не решил, какие госпредприятия будут под управлением Фонда.
- Гончарук 5 ноября на заседании Кабмина представил обновленный проект госбюджета на 2020 год.