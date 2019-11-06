Кабмин выделил 250 млн грн на Фонд национального богатства

Кабинет министров решил создать Фонд национального богатства. На его функционирование в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 250 млн грн. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту госбюджета.

Отмечается, что доработанный проект бюджета предусматривает увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов, как социального, так и экономического характера, в частности – на создание и функционирование Фонда национального богатства.

Читайте также: Все о бюджете Гончарука (или Гройсмана?). Как будет жить Украина в 2020 году