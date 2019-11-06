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Кабмин выделил 250 млн грн на Фонд национального богатства

Кабмин выделил 250 млн грн на Фонд национального богатства
06.11.2019, 16:28

В Украине создадут Фонд национального богатства. Кабмин предусмотрел на эти цели 250 млн грн

Кабинет министров решил создать Фонд национального богатства. На его функционирование в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 250 млн грн. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту госбюджета.

Отмечается, что доработанный проект бюджета предусматривает увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов, как социального, так и экономического характера, в частности – на создание и функционирование Фонда национального богатства.

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  • Фонд национального богатства упоминается в программе действий Кабмина, которая была принята правительством 29 сентября. Идея создания Фонда состоит в том, чтобы создать инструмент, под который были бы переданы все госпредприятия. В правительстве считают, что создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить украинцам адекватный уровень доходности их активов.
  • Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин пока не решил, какие госпредприятия будут под управлением Фонда.
  • Гончарук 5 ноября на заседании Кабмина представил обновленный проект госбюджета на 2020 год.

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