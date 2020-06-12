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Кабмин выделил 36 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. На что их потратят

Кабмин выделил 36 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. На что их потратят
12.06.2020, 11:18

В правительстве решили потратить больше половины бюджета Фонда борьбы с COVID-19 на социальные выплаты

В правительстве решили выделить 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, они пойдут на различные социальные выплаты. Об этом во время онлайн дискуссии сообщил первый замминистра финансов Денис Улютин.

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Он напомнил, что еще в апреле Кабинет министров одобрил внесение изменений в госбюджет на текущий год по созданию Фонда борьбы с коронавирусом, объем которого составил порядка 65 млрд грн. В бюджет также внесли дополнительные расходы - почти 30 млрд грн на выплату пенсий и 15,8 млрд грн на доплаты и закупку средств защиты для медиков. 

10 июня правительство решило дополнительно профинансировать социальные статьи бюджета, выделив из Фонда почти 36 млрд грн. Эти деньги планируют потратить выплаты по социальной защите и безработице (почти 9 млрд грн), поддержку детей ФОПов (1,6 млрд грн), охрану здоровья (3 млрд грн) и оплату больничных листов (2,2 млрд грн). 

В завершение чиновник подчеркнул, что после окончания карантина будет проведен аудит использованных денег.

  • 24 марта Денис Шмыгаль анонсировал создание в стране Стабилизационного фонда на 200 млрд грн для обеспечения пениснеров и тех, кто из-за кризиса остался без работы.
  • 13 апреля в Кабмине сообщили, что после внесенных изменений в госбюджет Стабилизационный фонд борьбы с коронавирусом получит 64,7 млрд грн - их потратят на выплаты медикам, закупку медицинских товаров и услуг, а также на помощь пострадавшим от COVID-19.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая
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бюджет стабилизационный фонд фонд борьбы с коронавирусом
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