Кабмин выделил дополнительных 1,5 млрд грн на выплату пенсий

Кабинет министров на заседании 11 декабря решил увеличить финансирование расходов Пенсионного фонда на 1,47 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Деньги будут направлены на своевременную выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, отметили в ведомстве.

Они были распределены в связи с экономией расходов по другим программам министерства.

Также дополнительные 8,3 млн грн направлены на выплату социальной стипендии, 5,3 млн грн - на разовую выплату 31 пострадавшему на Майдане и 4,6 млн грн - на информационное вещание крымскотатарского телеканала ATR.

В начале декабря Кабмин выделил дополнительные 283 млн грн Пенсионному фонду на выплату субсидий. С 1 декабря фонд пересчитает пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума.

В июне Пенсионный фонд был увеличен на 30 млрд грн - до 439 млрд грн.