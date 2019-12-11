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Кабмин выделил дополнительных 1,5 млрд грн на выплату пенсий

Кабмин выделил дополнительных 1,5 млрд грн на выплату пенсий
11.12.2019, 17:12

Правительство перераспределило деньги Минсоцполитики в пользу пенсионеров, пострадавших на Майдане и крымскотатарского телеканала

Кабинет министров на заседании 11 декабря решил увеличить финансирование расходов Пенсионного фонда на 1,47 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Деньги будут направлены на своевременную выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, отметили в ведомстве.

Они были распределены в связи с экономией расходов по другим программам министерства.

Также дополнительные 8,3 млн грн направлены на выплату социальной стипендии, 5,3 млн грн - на разовую выплату 31 пострадавшему на Майдане и 4,6 млн грн - на информационное вещание крымскотатарского телеканала ATR.

В начале декабря Кабмин выделил дополнительные 283 млн грн Пенсионному фонду на выплату субсидий. С 1 декабря фонд пересчитает пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума.

В июне Пенсионный фонд был увеличен на 30 млрд грн - до 439 млрд грн.

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