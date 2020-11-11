UA

Кабмин выделит 900 млн грн на медицинский кислород. Их хотели потратить на дороги

11.11.2020, 16:15
Кабмин выделит 900 млн грн на медицинский кислород. Их хотели потратить на дороги - Фото
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба Черновицкой ОГА)

Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству здравоохранения 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в медучреждения для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующее постановление Кабмина в Telegram опубликовал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

На такую же сумму правительство сократило финансирование программы "Развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования госзначения". 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

895,57 млн грн направят в местные бюджеты в виде субвенций для обеспечения кислородом коечного фонда медучреждений. Из всей суммы субвенций 158,8 млн грн – расходы потребления, а 736,7 млн грн – расходы развития. Министерству финансов Кабмин поручил внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

Читайте также
Часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет на дороги. Рада приняла закон
  • 1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.
  • 27 октября Кабмин постановил передать Укравтодору 61,5 млн грн на улучшение состояния дорог во Львовской области. Первоначально эти деньги должны было потратить в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине".
  • 27 октября Северодонецкое объединение Азот сообщило о возобновлении производства медицинского кислорода для лечения тяжелобольных COVID-19.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
дороги COVID-19 Фонд борьбы с COVID-19 медицинский кислород

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 