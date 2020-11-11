Кабмин выделит 900 млн грн на медицинский кислород. Их хотели потратить на дороги
Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству здравоохранения 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в медучреждения для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующее постановление Кабмина в Telegram опубликовал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.
На такую же сумму правительство сократило финансирование программы "Развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования госзначения".
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895,57 млн грн направят в местные бюджеты в виде субвенций для обеспечения кислородом коечного фонда медучреждений. Из всей суммы субвенций 158,8 млн грн – расходы потребления, а 736,7 млн грн – расходы развития. Министерству финансов Кабмин поручил внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.
- 1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.
- 27 октября Кабмин постановил передать Укравтодору 61,5 млн грн на улучшение состояния дорог во Львовской области. Первоначально эти деньги должны было потратить в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине".
- 27 октября Северодонецкое объединение Азот сообщило о возобновлении производства медицинского кислорода для лечения тяжелобольных COVID-19.
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