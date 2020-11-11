Кабмин выделит 900 млн грн на медицинский кислород. Их хотели потратить на дороги

Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству здравоохранения 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в медучреждения для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующее постановление Кабмина в Telegram опубликовал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

На такую же сумму правительство сократило финансирование программы "Развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования госзначения".

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895,57 млн грн направят в местные бюджеты в виде субвенций для обеспечения кислородом коечного фонда медучреждений. Из всей суммы субвенций 158,8 млн грн – расходы потребления, а 736,7 млн грн – расходы развития. Министерству финансов Кабмин поручил внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.

27 октября Кабмин постановил передать Укравтодору 61,5 млн грн на улучшение состояния дорог во Львовской области. Первоначально эти деньги должны было потратить в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине".

27 октября Северодонецкое объединение Азот сообщило о возобновлении производства медицинского кислорода для лечения тяжелобольных COVID-19.

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Александр Мясищев

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