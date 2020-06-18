Часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет на дороги. Рада приняла закон

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в том числе, перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.

За законопроект проголосовали 331 народный депутат.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, законопроект будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах.

В документе также предусматривается, что средства из Фонда могут направляться на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах; для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы; для амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений.

5 июня Рада приняла законопроект об изменениях в госбюджет-2020 за основу.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.

По данным Укравтодора, на 2020 год в рамках программы "Большая стройка" запланированы строительство и ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся.

1 апреля Кабмин разрешил Укравтодору привлечь кредиты на 19,27 млрд грн под государственные гарантии для строительства дорог.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте