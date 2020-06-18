Часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет на дороги. Рада приняла закон

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в том числе, перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.
За законопроект проголосовали 331 народный депутат.
Как отмечают в пояснительной записке к документу, законопроект будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах.
В документе также предусматривается, что средства из Фонда могут направляться на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах; для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы; для амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений.
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