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Часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет на дороги. Рада приняла закон

Часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет на дороги. Рада приняла закон
18.06.2020, 15:22

Депутаты проголосовали за проект закона, который позволит перераспределять средства из фонда борьбы с коронавирусом на инфраструктурные проекты

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в том числе, перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.

За законопроект проголосовали 331 народный депутат.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, законопроект будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах.

В документе также предусматривается, что средства из Фонда могут направляться на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах; для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы; для амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений.

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Анна Андреева
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