Рада одобрила перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на дороги

Сегодня, 5 мая, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3509 об изменениях в госбюджет-2020, которые позволят направить из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.
Законопроект поддержали 274 народных депутата.
Согласно пояснительной записке к документу, цель законопроекта - обеспечить возможность направлять средств Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Законопроект "будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах", говорится в записке.
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