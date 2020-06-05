Рада одобрила перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на дороги

Сегодня, 5 мая, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3509 об изменениях в госбюджет-2020, которые позволят направить из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.

Законопроект поддержали 274 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, цель законопроекта - обеспечить возможность направлять средств Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Законопроект "будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах", говорится в записке.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.

В середине мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что потрачена почти половина средств и фонда для борьбы с COVID-19 - 65 млрд грн. Из них 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам.

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