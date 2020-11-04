Кабмин выделит местным бюджетам почти 2 млрд грн на дороги

Кабинет министров Украины утвердил предоставление местным бюджетам 1,98 млрд грн субвенций из Дорожного фонда. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Деньги направят на реализацию 14 проектов по обновлению дорог и строительству мостов в 11 регионах страны.

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За эти деньги проведут ремонт дорог во Львовской области (589 млн грн), Черновцах (200 млн грн), Сумах (40 млн грн), Хусте (29,6 млн грн) и Каневе (10 млн грн). Еще 500 млн направят на ремонт дороги Т-04-01 Днепр – Мелитополь.

За 300 млн проведут капитальный ремонт автодорог О151124 (Николаев – Херсон) и О151101 (Николаев – Херсон) – Любомировка – Первомайское – (Казанка (Р-47))

На строительство мостов выделили 120,5 млн грн. Их собираются построить в с. Богдановка (Николаевская обл.), пгт. Сходница (Львовской обл.), Ромнах (Сумская обл.) и Ивано-Франковске. Также за 190 млн грн хотят построить путепровод в Тернополе.

1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.

12 октября в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что могут выделить Укравтодору 450 млн евро на ремонт автодороги М-05 (Киев-Одесса) и строительство окружной дороги Львова.

27 октября Кабмин решил передать Укравтодору 61,5 млн грн на дороги во Львовской области. Сначала их должно было потратить МОЗ в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине"

В 2021 году Укравтодор планирует отремонтировать 7 000 километров дорог госзначения и обновить их за 3-4 года.

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Александр Мясищев

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