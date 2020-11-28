Все не так плохо. Экономика Украины не упадет более чем на 5% – ОП
Падение экономики 2020 года не должно быть более 5%. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.
"Мы начинали год с ожиданий роста экономики. 4% роста экономики – был достаточно оптимистичный прогноз. Потом началась пандемия. И мы ожидали, что экономика Украины упадет где-то на 7%. Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП – это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенным достижением, как для страны", – рассказала Ковалив.
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Во втором квартале падение ВВП составило 11,4%, в первом – 1,3%.
- 7 октября 2020 года Всемирный банк спрогнозировал, что падение ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%.
- 13 октября Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП Украины до 7,2% в 2020 году.
- 5 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценило падение ВВП Украины по итогам третьего квартала 2020 года в 3,6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а за январь-сентябрь текущего года – 5,5% г/г.
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