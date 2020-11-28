Все не так плохо. Экономика Украины не упадет более чем на 5% – ОП

Падение экономики 2020 года не должно быть более 5%. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Мы начинали год с ожиданий роста экономики. 4% роста экономики – был достаточно оптимистичный прогноз. Потом началась пандемия. И мы ожидали, что экономика Украины упадет где-то на 7%. Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП – это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенным достижением, как для страны", – рассказала Ковалив.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Во втором квартале падение ВВП составило 11,4%, в первом – 1,3%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.