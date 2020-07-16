Как повышенные пособия по безработице поддерживают экономику США. Исследование

Американцы, получавшие повышенные пособия по безработице в связи с пандемией коронавируса, тратили больше, чем во время работы. Об этом говорится в исследовании, проведенному JPMorgan Chase Institute, сообщает Reuters.

Согласно исследованию, еженедельная надбавка в размере $600 в рамках закона о предоставлении экономической поддержки, известного как CARES Act, помогла безработным домохозяйствам тратить на 10% больше после получения пособий, чем до пандемии.

Исследователи проанализировали транзакции 61 000 домохозяйств, получавших пособия по безработице в период с марта по май. Расходы снизились для всех домохозяйств на фоне распространения вируса и закрытия компаний, но затем возросли, когда домохозяйства начали получать пособия по безработице, показало исследование.

Анализ проиллюстрировал, как дополнительные пособия по безработице помогают поддержать экономику США и потребительские расходы после того, как пандемия привела к всплеску безработицы по всей стране.

Согласно оценкам, пособия по безработице получают более 30 млн американцев - и они могут столкнуться с резким падением доходов, когда лишатся дополнительных пособий, срок действия которых истекает в конце июля.

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В Украине 197 000 граждан получили статус безработного в течение карантина. В мае ЮНИСЕФ прогнозировал, что вследствие пандемии COVID-19 в Украине количество бедных увеличится на 6,3 млн в лучшем случае, на 9 млн - в худшем.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в период карантина доходы украинцев существенно уменьшились: общее понижение уровня доходов населения отметили 52% опрошенных.

10 июля в Минэкономики сообщили о том, что программа помощи по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест .

По данным Минэкономики, количество безработных в Украине уже четвертую неделю подряд не превышает отметку в 517 000 человек, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке труда.

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Юрий Тарасовский

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