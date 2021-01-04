Каким ФОПам можно не платить ЕСВ. Объяснение налоговой
Физические лица-предприниматели (ФОПы), которые – помимо предпринимательской деятельности – имеют основное место работы, могут быть освобождены от платы за себя Единого социального взноса. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе во Львовской области.
Такое право предусмотрено ч.6 ст.4 Закона №2464, который вступил в силу 1 января 2021 года. ФОПу не нужно платить ЕСВ за месяцы отчетного периода, в которые страховой взнос был оплачен его работодателем. Условием будет плата работодателем страхового взноса в размере не меньше минимального (с 1 января 2021 года - 1320 грн).
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"Такие лица (ФОПы, – ред.) могут быть плательщиками единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был оплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса", – заявили в ГНС.
Условием уплаты ЕСВ будет самостоятельное определения базы начисления за месяцы отчетного периода.
- За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса.
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