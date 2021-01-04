Каким ФОПам можно не платить ЕСВ. Объяснение налоговой

Физические лица-предприниматели (ФОПы), которые – помимо предпринимательской деятельности – имеют основное место работы, могут быть освобождены от платы за себя Единого социального взноса. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе во Львовской области.

Такое право предусмотрено ч.6 ст.4 Закона №2464, который вступил в силу 1 января 2021 года. ФОПу не нужно платить ЕСВ за месяцы отчетного периода, в которые страховой взнос был оплачен его работодателем. Условием будет плата работодателем страхового взноса в размере не меньше минимального (с 1 января 2021 года - 1320 грн).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Такие лица (ФОПы, – ред.) могут быть плательщиками единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был оплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса", – заявили в ГНС.

Условием уплаты ЕСВ будет самостоятельное определения базы начисления за месяцы отчетного периода.

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.