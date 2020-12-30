Что изменится для бизнеса в 2021 году: налоги, штрафы, ЕСВ, кассовые аппараты и язык

Налоги, штрафы, новые счета, применение РРО и государственный язык. С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу ряд законодательных и нормативных актов, влияющих на деятельность предпринимателей и бизнеса.

ЛИГА:ЗАКОН помогла нам составить список таких документов.

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Юрий Тарасовский

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