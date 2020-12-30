UA

Что изменится для бизнеса в 2021 году: налоги, штрафы, ЕСВ, кассовые аппараты и язык

30.12.2020, 13:03
Что изменится для бизнеса в 2021 году: налоги, штрафы, ЕСВ, кассовые аппараты и язык - Фото
Иллюстрация: depositphotos.com

Налоги, штрафы, новые счета, применение РРО и государственный язык. С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу ряд законодательных и нормативных актов, влияющих на деятельность предпринимателей и бизнеса.

ЛИГА:ЗАКОН помогла нам составить список таких документов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

  • Верховная Рада, приняв госбюджет-2021, определила размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, которые будут действовать с 1 января. В связи с этим изменятся налоги для физлиц-предпринимателей (ФОП), штрафы Гоструда и судебный сбор. Подробнее – тут.
  • Ставка единого налога для ФОП I и II групп рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Сколько "единщики"будут платить с 1 января, читайте здесь.
  • Вводятся новые счета для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты и зачисления средств ЕСВ. С 1 января вступают в силу новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов ГНС для уплаты ЕСВ.
  • С 1 января начнут действовать новые лимиты для ФОП. Объемы дохода для "единщиков" теперь будут устанавливать исходя из размеров минимальной заработной платы на 1 января отчетного года.
  • Для физлиц-предпринимателей изменится порядок ведения учета доходов и расходов. С 1 января учет можно будет вести в произвольной форме.
  • О том, какие ФОП не применяют РРО с 1 января – здесь. Что предусматривает закон №1017 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и закон о применении РРО, читайте тут и тут
  • Вступают в силу изменения о налогообложении дивидендов. К дивидендам приравняют больше выплат.
  • 1 января вступают в силу изменения в закон о ЕСВ. Кто не будет платить единый соцвзнос с 2021 года.
  • 6 января вступает в силу статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Должен произойти окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Подробнее об этом тут и тут.
  • Земельная реформа: что будет дальше и чего ожидать в 2021 году.
  • Продолжит действовать карантинный мораторий на проверки бизнеса. На какие виды проверок был установлен запрет, читайте тут.
  • В 2021 году ожидается 6288 проверок налогоплательщиков. ГНС обнародовала план-график проведения документальных плановых проверок.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
налоги ЕСВ кассовые аппараты рро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 