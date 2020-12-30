Что изменится для бизнеса в 2021 году: налоги, штрафы, ЕСВ, кассовые аппараты и язык
30.12.2020, 13:03
Иллюстрация: depositphotos.com
Налоги, штрафы, новые счета, применение РРО и государственный язык. С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу ряд законодательных и нормативных актов, влияющих на деятельность предпринимателей и бизнеса.
ЛИГА:ЗАКОН помогла нам составить список таких документов.
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- Верховная Рада, приняв госбюджет-2021, определила размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, которые будут действовать с 1 января. В связи с этим изменятся налоги для физлиц-предпринимателей (ФОП), штрафы Гоструда и судебный сбор. Подробнее – тут.
- Ставка единого налога для ФОП I и II групп рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Сколько "единщики"будут платить с 1 января, читайте здесь.
- Вводятся новые счета для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты и зачисления средств ЕСВ. С 1 января вступают в силу новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов ГНС для уплаты ЕСВ.
- С 1 января начнут действовать новые лимиты для ФОП. Объемы дохода для "единщиков" теперь будут устанавливать исходя из размеров минимальной заработной платы на 1 января отчетного года.
- Для физлиц-предпринимателей изменится порядок ведения учета доходов и расходов. С 1 января учет можно будет вести в произвольной форме.
- О том, какие ФОП не применяют РРО с 1 января – здесь. Что предусматривает закон №1017 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и закон о применении РРО, читайте тут и тут.
- Вступают в силу изменения о налогообложении дивидендов. К дивидендам приравняют больше выплат.
- 1 января вступают в силу изменения в закон о ЕСВ. Кто не будет платить единый соцвзнос с 2021 года.
- 6 января вступает в силу статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Должен произойти окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Подробнее об этом тут и тут.
- Земельная реформа: что будет дальше и чего ожидать в 2021 году.
- Продолжит действовать карантинный мораторий на проверки бизнеса. На какие виды проверок был установлен запрет, читайте тут.
- В 2021 году ожидается 6288 проверок налогоплательщиков. ГНС обнародовала план-график проведения документальных плановых проверок.
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