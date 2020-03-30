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Верховная Рада повысила лимиты для ФОПов

Верховная Рада повысила лимиты для ФОПов
30.03.2020, 18:41

Повышение лимитов для ФОПов заложили еще в один закон - №3275

Верховная Рада повысила годовые лимиты предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФОП). Соответствующую норму содержит принятый 30 марта законопроект №3275.

Лимиты для ФОПов первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно.

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Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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  • Идентичное повышение лимитов для ФОПов предусмотрено принятым Верховной Радой в январе законопроектом №1210. Однако он пока не подписан президентом Владимиром Зеленским.
  • В октябре 2019-го президент Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
  • После протестов ФОПов против этих инициатив Зеленский дал указание Кабмину увеличить лимиты для ФОПов, предоставить им право использовать труд наемных лиц, а также расширить перечень видов деятельности.

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Кучук Марина
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ФОП лимиты для фоп
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