Кандидаты из шести стран хотят войти в состав набсовета Агентства по закупкам Минобороны

В списке на должность независимых членов набсовета Агентства оборонных закупок 12 кандидатов

Иллюстрация: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны получило список из 12 кандидатов из шести стран мира на должности независимых членов наблюдательного совета Агентства оборонных закупок. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Кроме четырех граждан Украины, участие в собеседованиях примут по два кандидата из США, Великобритании, Польши и по одному из Германии и Франции.

В марте 2024 года Агентство оборонных закупок объявило через Prozorro отбор профессиональной рекрутинговой компании, которая должна была помочь подобрать независимых членов наблюдательного совета.

По результатам отбора победителем определили Talent Advisors, подразделение международной группы Odgers Berndtson. 29 марта с этой компанией был заключен контракт на проведение поиска кандидатов на должности трех независимых членов наблюдательного совета.

Закупка услуг рекрутинговой компании оплачивалась средствами донора по программе поддержки Специального советника по обороне Посольства Великобритании в Киеве, финансируемого британским правительством.

Рекрутинговая компания Talent Advisors сформировала список кандидатов, которые будут приглашены на собеседования с представителями Минобороны.

Конкурсный отбор будет завершен после назначения трех независимых членов в наблюдательный совет.

"Создание наблюдательного совета Агентства является важным шагом на пути повышения прозрачности и эффективности закупочных процессов. Запуск нового инструмента контроля усилит доверие партнеров Украины к организации оборонных закупок во время отпора агрессору", – прокомментировал директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Функции членов наблюдательного совета: разработка и контроль реализации стратегии Агентства, создание системы корпоративного управления, контроль руководства и согласование интересов, аудит, содействие прозрачности и т.д.