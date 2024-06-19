Кандидати з шести країн хочуть увійти до складу наглядової ради Агенції із закупівель Міноборони

У списку на посаду незалежних членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель 12 кандидатів

Ілюстрація: пресслужба Міноборони

Міністерство оборони отримало список з 12 кандидатів із шести країн світу на посади незалежних членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Окрім чотирьох громадян України, участь у співбесідах візьмуть по два кандидати зі США, Великої Британії, Польщі та по одному з Німеччини та Франції.

У березні 2024 року Агенція оборонних закупівель оголосила через Prozorro відбір професійної рекрутингової компанії, яка мала допомогти підібрати незалежних членів наглядової ради.

За результатами відбору переможцем визначили Talent Advisors, підрозділ міжнародної групи Odgers Berndtson. 29 березня з цією компанією було укладено контракт на проведення пошуку кандидатів на посади трьох незалежних членів наглядової ради.

Закупівля послуг рекрутингової компанії оплачувалася коштами донора за програмою підтримки Спеціального радника з оборони Посольства Великої Британії у Києві, яке фінансує британський уряд.

Рекрутингова компанія Talent Advisors сформувала список кандидатів, які будуть запрошені на співбесіди із представниками Міноборони.

Конкурсний відбір буде завершено після призначення трьох незалежних членів до наглядової ради.

"Створення наглядової ради Агенції є важливим кроком на шляху підвищення прозорості та ефективності закупівельних процесів. Запуск нового інструменту контролю посилить довіру партнерів України до організації оборонних закупівель під час відсічі агресору", – прокоментував директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Каневський.

Функції членів наглядової ради: розробка та контроль реалізації стратегії Агенції, створення системи корпоративного управління, контроль керівництва та узгодження інтересів, аудит, сприяння прозорості тощо.