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Карантин продлен на 30 дней, по всей Украине – режим чрезвычайной ситуации

Карантин. Потерявшим работу украинцам назначат субсидии

Карантин. Потерявшим работу украинцам назначат субсидии
25.03.2020, 14:26

Правительство решило поддержать потерявших работу в период карантина

Кабинет министров поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина. Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Чтобы получить выплаты, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Это можно сделать онлайн.

Кроме того, на время карантина Кабмин увеличит субсидии для оплаты коммунальных услуг в среднем на 300 грн.

Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.

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Постановление также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председателям ОГА и органам местного самоуправления поручено обеспечить соблюдение этих условий.

Тарасовский Юрий
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