Карантин. Потерявшим работу украинцам назначат субсидии

Кабинет министров поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина. Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.
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Чтобы получить выплаты, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Это можно сделать онлайн.
Кроме того, на время карантина Кабмин увеличит субсидии для оплаты коммунальных услуг в среднем на 300 грн.
Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.
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Постановление также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председателям ОГА и органам местного самоуправления поручено обеспечить соблюдение этих условий.