Карантин "выходного дня". Украина за месяц потеряла порядка $300 млн – НБУ

Ноябрьский карантин "выходного дня" в Украине привел к потере около 0,2% ВВП (порядка $300 млн), если его продлят, экономика недосчитается 0,4%. Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Третий квартал превзошел наши ожидания. В частности, в третьем квартале темп роста розничного товарооборота в Украине был самым высоким по сравнению с несколькими десятками стран – как развитых, так и emerging markets. По промпроизводству и ВВП мы где-то в середине: лучше, чем практически вся Западная Европа, но хуже, чем Азия", – сказал он.

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Сологуб подчеркнул, что полный локдаун усилит падение ВВП в этом году до 5-6%. Ранее НБУ ожидал сокращения на 4-5%.

"Неопределенностей по-прежнему очень много. В третьем квартале мы видели очень серьезное улучшение потребительских настроений. Это было заметно по туризму, покупкам новых авто, рынку недвижимости, ритейлу. Дальше многое зависит от того, как это повлияет на эпидемиологические показатели", – отметил он.

По словам Сологуба, НБУ ожидает, что 2021 год и в Украине, и в мире пройдет под знаком восстановления экономики. "Наш прогноз роста ВВП на 2021 – 4,2%", – подчеркнул он.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вводить жесткий карантин. В то же время, по его словам, власть готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина зимних праздников.

По прогнозам Киевской школы экономики (KSE), если сейчас ввести карантин образца весны 2020 года, то в течение одного месяца экономика Украины потеряет 0,3 п.п. ВВП (около $440 млн).

Когда и в каком виде лучше вводить локдаун, чтобы это было наименее болезненно для бизнеса и эффективно для борьбы с эпидемией, читайте тут.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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