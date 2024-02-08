Киев до сих пор не начал платить мобилизованным 30 000 грн. КГГА говорит – с конца февраля

Кличко 1 декабря сказал, что Киев нашел деньги по 30 000 грн каждому новобранцу. Эти выплаты до сих пор не начались

Украинский военнослужащий (Фото: Pexels)

Городские власти Киева до сих пор не начали платить мобилизованным по 30 000 грн единовременной материальной помощи, за которую Киевский городской совет проголосовал еще в начале декабря. Об этом на сессии городского совета сказал депутат Григорий Маленко из Голоса.

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Он рассказал, что к нему обращаются мобилизованные киевляне, которые надеялись на эти деньги, но получить их не могут.

"В декабре прошлого года мы вместе с вами проголосовали, чтобы все мобилизованные в Киеве получили единовременную материальную помощь в размере 30 000 грн. Почти все украинские СМИ написали: город Киев будет помогать мобилизованным. Сейчас 8 февраля, люди такую материальную помощь не получают", – сказал он.

"Что происходит? Мы просто сеем информацию, которая не соответствует действительности", – подчеркнул он.

После выступления депутата секретарь городского совета Владимир Бондаренко дал протокольное поручение в исполнительный орган безотлагательно принять меры, чтобы эти выплаты наконец-то начались.

ОБНОВЛЕНО в 17:00. Департамент муниципальной безопасности КГГА сообщил, что первые выплаты должны начаться до конца февраля.

Деньги будут начисляться в безналичной форме на зарплатный счет или "Карту киевлянина" автоматически – без участия мобилизованного. Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять информацию о мобилизованных и подписавших контракт.

Тем, кто мобилизовался до начала февраля, вероятно, необходимо будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы (получить дополнительную консультацию можно по номерам: 044-290-44-37; 044-290-42-01).

Источник: КГГА

В сентябре 2023 года Кличко в эфире радио Армия FM рассказал, что с начала полномасштабной агрессии в ряды ВСУ вступили 100 000 киевлян. В начале декабря он сказал, что город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу с 1 декабря.

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект об ускорении мобилизации, предусматривающий уменьшение призывного возраста с 27 лет до 25, возможность демобилизоваться после 36 месяцев службы и создания электронного кабинета призывника.

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