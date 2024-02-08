Київ досі не почав платити мобілізованим обіцяні 30 000 грн. КМДА каже – з кінця лютого

Кличко 1 грудня сказав, що Київ знайшов гроші по 30 000 грн кожному новобранцю. Ці виплати досі не почалися

Український військовий (Фото: Pexels)

Міська влада Києва досі не почала платити мобілізованим по 30 000 грн одноразової матеріальної допомоги, за яку Київська міська рада проголосувала ще на початку грудня. Про це на сесії міської ради сказав депутат Григорій Маленко з Голосу.

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Він розказав, що до нього звертаються мобілізовані кияни, які сподівалися на ці гроші, але отримати їх не можуть.

"У грудні минулого року ми разом з вами проголосували, щоб всі мобілізовані у Києві отримали одноразову матеріальну допомогу в розмірі 30 000 грн. Майже всі українські ЗМІ написали: місто Київ допомагатиме мобілізованим. Зараз 8 лютого, люди таку матеріальну допомогу не отримують", – сказав він.

"Що відбувається? Ми просто сіємо інформацію, яка не відповідає дійсності", – наголосив він.

Після виступу депутата секретар міської ради Володимир Бондаренко дав протокольне доручення до виконавчого органу невідкладно вжити заходів, щоб ці виплати нарешті почалися.

ОНОВЛЕНО о 17:00. Департамент муніципальної безпеки КМДА повідомив, що перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Гроші будуть нараховуватися у безготівковій формі на зарплатний рахунок або "Картку киянина" автоматично – без участі мобілізованого. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме інформацію про мобілізованих та тих, хто підписав контракт.

Тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно, необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи (отримати додаткову консультацію можна за номерами: 044-290-44-37; 044-290-42-01).

Джерело: КМДА

У вересні 2023 року Кличко в ефірі радіо Армія FM розказав, що від початку повномасштабної агресії до лав ЗСУ вступили 100 000 киян. На початку грудня він сказав, що місто знайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю з 1 грудня.

7 лютого Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про прискорення мобілізації, який передбачає зменшення призовного віку з 27 років до 25, можливість демобілізуватися після 36 місяців служби та створення електронного кабінету призовника.

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