Киев принял бюджет на 2022 год. Где возьмут и на что потратят почти 70 млрд грн

Депутаты горсовета Киева 108 голосами утвердили бюджет города на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В бюджет заложены доходы в сумме 69 млрд грн, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета в 8,9 млрд грн. Расходы составят 67 млрд грн.

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"Доходы общего фонда бюджета города, без учета трансфертов из государственного бюджета, запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 млрд грн, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", – уточнил директор Департамента финансов Владимир Репик.

Он добавил, что основные источники финансирования в 2022 году: налог на прибыль физических лиц – 30,6 млрд грн, единый налог – 9 млрд грн, налог на имущество – 7,2 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 5,8 млрд грн.

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 26,4 млрд грн, это более 39% расходов всего бюджета", – сообщил Репик.

На транспорт, дорожное хозяйство и связь будет направлено 12,9 млрд грн. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне – более 8% расходов столичного бюджета, т.е. по 5,5 млрд грн.

На область культуры и искусства предусмотрено 1,5 млрд грн. На физическую культуру и спорт – 1,4 млрд грн.

В сентябре Виталий Кличко заявил, что бюджет Киева на 2022 год составит около 65 млрд грн, что на 4,5 млрд больше бюджета 2021 года. В ноябре Департамент финансов КГГА увеличил предварительную сумму расходов и доходов бюджета столицы на 2022 год.

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Роман Брыль

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