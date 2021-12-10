UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев принял бюджет на 2022 год. Где возьмут и на что потратят почти 70 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 09:56
Киев принял бюджет на 2022 год. Где возьмут и на что потратят почти 70 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Депутаты горсовета Киева 108 голосами утвердили бюджет города на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.   

В бюджет заложены доходы в сумме 69 млрд грн, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета в 8,9 млрд грн. Расходы составят 67 млрд грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Доходы общего фонда бюджета города, без учета трансфертов из государственного бюджета, запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 млрд грн, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", – уточнил директор Департамента финансов Владимир Репик.  

Он добавил, что основные источники финансирования в 2022 году: налог на прибыль физических лиц – 30,6 млрд грн, единый налог – 9 млрд грн, налог на имущество – 7,2 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 5,8 млрд грн. 

Читайте также
Разбор | Метро, мосты и парки. Куда пойдут миллиарды из бюджета Киева 2022 (и когда все построят)

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 26,4 млрд грн, это более 39% расходов всего бюджета", – сообщил Репик.  

На транспорт, дорожное хозяйство и связь будет направлено 12,9 млрд грн. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне – более 8% расходов столичного бюджета, т.е. по 5,5 млрд грн.  

На область культуры и искусства предусмотрено 1,5 млрд грн. На физическую культуру и спорт – 1,4 млрд грн. 

  • В сентябре Виталий Кличко заявил, что бюджет Киева на 2022 год составит около 65 млрд грн, что на 4,5 млрд больше бюджета 2021 года. В ноябре Департамент финансов КГГА увеличил предварительную сумму расходов и доходов бюджета столицы на 2022 год.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бюджет Киева горсовет Киева КГГА
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 