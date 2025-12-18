Киев принял бюджет на 2026 год с дефицитом в 7 млрд грн
Киевсовет 18 декабря утвердил бюджет города на 2026 год. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Смета сбалансирована – в тех условиях, в которых работает экономика Киева. И в тех потребностях жизнеобеспечения столицы и ее жителей", – отметил он.
За принятие бюджета проголосовали 95 депутатов.
Общий объем запланированных доходов на следующий год составляет 106,4 млрд грн, расходов – 113 млрд грн. Запланированный дефицит в более 7 млрд планируется покрыть, в частности, за счет местных заимствований.
Бюджет-2026 предусматривает такие расходы:
→ образование – почти 38 млрд грн (с учетом роста зарплат педагогов);
→ транспортная отрасль – более 21 млрд грн, из них 12 млрд грн – дотация на общественный транспорт;
→ соцзащита – почти 11 млрд грн;
→ жилищно-коммунальная сфера (ремонт теплосетей, восстановление поврежденного жилья, объектов критической инфраструктуры, энергоустойчивость) – почти 7,5 млрд грн;
→ медицина – 7,3 млрд грн.
Еще почти 12,9 млрд грн планируют направить на проекты по программе экономического и социального развития.
На помощь Вооруженным Силам Украины в бюджете предусмотрено предварительно не менее 2 млрд грн. Как и в предыдущие годы, эта сумма – не окончательная, подчеркнул Кличко. В течение года город будет искать возможности для ее увеличения.
- Бюджет на 2024 год Киевсовет принял 14 декабря 2023 года. Доходы столицы были запланированы в сумме более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд.
- Бюджет-2025 предусматривал 91,1 млрд грн доходов и 89,8 млрд грн расходов. Его Киевсовет принял 5 декабря 2024 года.
