Київ ухвалив бюджет на 2026 рік із дефіцитом у 7 млрд грн
Київрада 18 грудня затвердила бюджет міста на 2026 рік. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Кошторис збалансований – у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців", – зазначив він.
За ухвалення бюджету проголосували 95 депутатів.
Загальний обсяг запланованих доходів на наступний рік становить 106,4 млрд грн, видатків – 113 млрд грн. Запланований дефіцит у понад 7 млрд планується покрити, зокрема, коштом місцевих запозичень.
Бюджет-2026 передбачає такі витрати:
→ освіта – майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів);
→ транспортна галузь – понад 21 млрд грн, з них 12 млрд грн – дотація на громадський транспорт;
→ соцзахист – майже 11 млрд грн;
→ житлово-комунальна сфера (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість) – майже 7,5 млрд грн;
→ медицина – 7,3 млрд грн.
Ще майже 12,9 млрд грн планують спрямувати на проєкти за програмою економічного і соціального розвитку.
На допомогу Збройним Силам України у бюджеті передбачено попередньо не менш ніж 2 млрд грн. Як і в попередні роки, ця сума – не остаточна, наголосив Кличко. Протягом року місто шукатиме можливості для її збільшення.
- Бюджет на 2024 рік Київрада ухвалила 14 грудня 2023 року. Доходи столиці були заплановані в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд.
- Бюджет-2025 передбачав 91,1 млрд грн доходів і 89,8 млрд грн видатків. Його Київрада ухвалила 5 грудня 2024 року.
