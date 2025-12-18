Київ ухвалив бюджет на 2026 рік із дефіцитом у 7 млрд грн

Доходи столиці на наступний рік запланували на 106,4 млрд грн, видатки – на 113 млрд грн

Київрада 18 грудня затвердила бюджет міста на 2026 рік. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Кошторис збалансований – у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців", – зазначив він.

За ухвалення бюджету проголосували 95 депутатів.

Загальний обсяг запланованих доходів на наступний рік становить 106,4 млрд грн, видатків – 113 млрд грн. Запланований дефіцит у понад 7 млрд планується покрити, зокрема, коштом місцевих запозичень.

Бюджет-2026 передбачає такі витрати:

→ освіта – майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів);

→ транспортна галузь – понад 21 млрд грн, з них 12 млрд грн – дотація на громадський транспорт;

→ соцзахист – майже 11 млрд грн;

→ житлово-комунальна сфера (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість) – майже 7,5 млрд грн;

→ медицина – 7,3 млрд грн.

Ще майже 12,9 млрд грн планують спрямувати на проєкти за програмою економічного і соціального розвитку.

На допомогу Збройним Силам України у бюджеті передбачено попередньо не менш ніж 2 млрд грн. Як і в попередні роки, ця сума – не остаточна, наголосив Кличко. Протягом року місто шукатиме можливості для її збільшення.