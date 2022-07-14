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Киевсовет увеличил расходы бюджета столицы: больше потратят на дороги, укрытия и ремонты

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 18:09
Киевсовет увеличил расходы бюджета столицы: больше потратят на дороги, укрытия и ремонты - Фото
Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутаты городского совета Киева перераспределили расходы общего и специального фондов бюджета столицы. Это увеличит расходы на развитие общественного транспорта, ремонт дорог, укрытий и восстановление разрушенного Россией жилья. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.  

Также депутаты увеличили размер резервного фонда и выделили средства на укрепление обороноспособности города.  

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За счет распределения остатка бюджетных средств на начало года увеличены на 248 млн грн расходы на содержании дорог в городе, 22 млн грн – на содержание и развитие автотранспорта и 43 млн грн – на развитие наземного электротранспорта. 

На метрополитен дополнительно выделяется 73 млн грн. 

На увеличение резервного фонда бюджета столицы направлено 300 млн грн. 

Также предусмотрены средства на выполнение мероприятий городской целевой программы "Защитник Киева" в сумме 139 млн грн.  

На капитальный ремонт простейших укрытий в школах и детсадах – 27 млн грн.  

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"В принятом решении, в частности, речь идет о перераспределении бюджетных назначений на восстановление объектов столицы, поврежденных в результате агрессии России. В сумме 218 млн грн", – уточнил мэр Киева Виталий Кличко

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Роман Брыль
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