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Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году – Bloomberg

28.12.2020, 13:45
Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году – Bloomberg - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА

Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже 2028 году, что на пять лет раньше чем ожидалось. Об этом сообщает Bloomberg, который приводит данные исследования американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

По оценке аналитиков, к 2028 году Китай станет крупнейшей по объему ВВП страной мира.

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Такому росту китайской экономики способствует то, что страна справилась с экономическими последствиями пандемии лучше, чем другие страны.

По прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик наряду с США и Китаем войдет Индия.

  • COVID-19 ударил по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г). Но и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на этот год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.
  • На долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% глобального производства. Долгое время страна была ответственна за более чем 40% мирового роста. При этом в последние годы Китай столкнулся с замедлением экономики.
  • В октябре сообщалось, что Китай укрепляет свой статус доминирующей торговой страны мира, захватив рекордную долю мирового экспорта.

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Наталия Софиенко
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