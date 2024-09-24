Китай объявил о пакете стимулирующих мер по восстановлению экономики

Регулятор КНР снизит процентные ставки и вольет дополнительные деньги в финансовую систему, а также облегчит бремя ипотечных кредитов

Флаг Китая. EPA

24 сентября 2024 г. Народный банк Китая презентовал широкий пакет монетарных мер для поддержки второй по величине экономики мира, отражающей опасения правительства Си Цзиньпина относительно замедления роста и низкого доверия инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Глава Народного банка Китая Господин Гуншен объявил о снижении ключевой краткосрочной процентной ставки и уменьшении нормы резервирования для банков до самого низкого уровня с 2018 года. Выступая на пресс-конференции, он презентовал шаги, направленные на стабилизацию рынка недвижимости и фондового рынка.

Ключевые меры включают снижение ставки по ипотечным кредитам на $5,3 триллиона и упрощение условий для покупки второго жилья. Для поддержки фондового рынка было выделено 800 миллиардов юаней ($113 миллиардов).

Эти меры призваны оживить экономику перед сильным дефляционным давлением и риском невыполнения целевых показателей ВВП на 2024 год.

Несмотря на положительную реакцию рынков, многие аналитики сомневаются, что этого будет достаточно для решения долгосрочных проблем, таких как дефляционное давление и кризис в секторе недвижимости.