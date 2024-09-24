Китай оголосив про пакет заохочувальних заходів для відновлення економіки

Регулятор КНР знизить відсоткові ставки та увіллє додаткові гроші у фінансову систему, а також полегшить тягар іпотечних кредитів

Прапор Китаю. EPA

24 вересня 2024 року Народний банк Китаю презентував широкий пакет монетарних заходів для підтримки другої за величиною економіки світу, що відображає побоювання уряду Сі Цзіньпіна щодо уповільнення зростання та низької довіри інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Голова Народного банку Китаю Пан Гуншен оголосив про зниження ключової короткострокової процентної ставки та зменшення норми резервування для банків до найнижчого рівня з 2018 року. Виступаючи на пресконференції, він презентував кроки, спрямовані на стабілізацію ринку нерухомості та фондового ринку.

Ключові заходи передбачають зниження ставки іпотечних кредитів на $5,3 трильйона та спрощення умов для придбання другого житла. Для підтримки фондового ринку було виділено 800 мільярдів юанів ($113 мільярдів).

Ці заходи покликані пожвавити економіку перед сильним дефляційним тиском і ризиком невиконання цільових показників ВВП на 2024 рік.

Попри позитивну реакцію ринків, багато аналітиків сумніваються, що цього буде достатньо для розв'язання довгострокових проблем, таких як дефляційний тиск та криза у секторі нерухомості.