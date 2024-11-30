Китайские компании приостанавливают продажи в России из-за падения рубля

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Китайские поставщики потребительских товаров начали временно приостанавливать продажи на российских онлайн-платформах из-за обвала курса рубля. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в отрасли.

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Падение рубля до самого низкого уровня с марта 2022 года вызвало беспокойство среди китайских предпринимателей, особенно торговавших в российской валюте.

Китай остается крупнейшим торговым партнером России, заменив западные компании в поставке массовых товаров. По данным таможни, ежемесячно в РФ ввозится товаров из Китая на $10-11 млрд, что вдвое больше, чем до начала войны. Более 50% товаров на российских маркетплейсах поставляются из Китая, а доля китайских автомобилей на рынке достигла 70%.

Однако девальвация рубля нанесла китайским экспортерам серьезный ущерб, отмечает основатель бизнес-платформы Waimaojia Энди Гуо.

"Падение рубля с одной стороны повышает цены, что снижает покупательную способность российских потребителей. С другой стороны, валютные колебания сокращают маржу экспортеров после оплаты расходов", – пояснил он.

На российских маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries и Yandex Market представлено около 150 тысяч китайских продавцов. Однако проблемы с платежами усложняют ситуацию. Один из операторов в Шэньчжэне рассказал, что его компания отправила в Россию товаров на сотни миллионов юаней, но до сих пор не получила оплаты от Wildberries. Другой продавец отметил, что полученные в России рубли можно обменять только на черном рынке, что является рискованным.

С начала ноября рубль потерял 10% по отношению к юаню и доллару и 7,5% по отношению к евро. По данным Reuters, это самый плохой показатель для российской валюты за последние два года.

Центральный банк РФ был вынужден вдвое увеличить продажи юаней из резервов, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако девальвация рубля продолжает создавать значительные затруднения для иностранных экспортеров.