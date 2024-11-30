Китайські компанії призупиняють продажі в Росії через падіння рубля

Китайські постачальники припиняють продажі в Росії через падіння рубля, яке зменшує попит і маржу. Проблеми з платежами ускладнюють ситуацію

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Китайські постачальники споживчих товарів почали тимчасово припиняти продажі на російських онлайн-платформах через обвал курсу рубля. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела в галузі.

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Падіння рубля до найнижчого рівня з березня 2022 року викликало занепокоєння серед китайських підприємців, особливо тих, хто торгував у російській валюті.

Китай залишається найбільшим торговельним партнером Росії, замінивши західні компанії у постачанні масових товарів. За даними митниці, щомісяця у РФ ввозять товарів із Китаю на $10-11 млрд, що удвічі більше, ніж до початку війни. Понад 50% товарів на російських маркетплейсах постачаються з Китаю, а частка китайських автомобілів на ринку досягла 70%.

Проте девальвація рубля завдала китайським експортерам серйозних збитків, зазначає засновник бізнес-платформи Waimaojia Енді Гуо.

"Падіння рубля з одного боку підвищує ціни, що знижує купівельну спроможність російських споживачів. З іншого боку, валютні коливання скорочують маржу експортерів після оплати витрат", – пояснив він.

На російських маркетплейсах, таких як Ozon, Wildberries та Yandex Market, представлено близько 150 тисяч китайських продавців. Проте проблеми з платежами ускладнюють ситуацію. Один із операторів у Шеньчжені розповів, що його компанія відправила в Росію товарів на сотні мільйонів юанів, але досі не отримала оплати від Wildberries. Інший продавець зазначив, що отримані в Росії рублі можна обміняти лише на чорному ринку, що є ризикованим.

З початку листопада рубль втратив 10% відносно юаня і долара та 7,5% відносно євро. За даними Reuters, це найгірший показник для російської валюти за останні два роки.

Центральний банк РФ був змушений удвічі збільшити продажі юанів із резервів, щоб стабілізувати ситуацію. Однак девальвація рубля продовжує створювати значні труднощі для іноземних експортерів.