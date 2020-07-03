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Кличко урежет вдвое ставки по "доступным кредитам" для киевских фирм

Кличко урежет вдвое ставки по "доступным кредитам" для киевских фирм
03.07.2020, 16:29

Мэр Киева обещает привлечь деньги немецкого фонда для сокращение вдвое ставок по "кредитам 5-7-9%"

Для предпринимателей из Киева ставки по государственной программе "доступные кредиты 5-7-9%" будут снижены до 2,5-4,5%. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции. 

Компенсировать разницу в ставках мэрия планирует за счет средств немецкого Фонда развития предпринимательства и банков-партнеров. Это будут самые низкие ставки по кредитам в гривне среди всех украинских городов, подчеркнул Кличко.

Решение о снижении ставок может быть одобрено на ближайшей сессии городского совета, уточнил мэр.

По состоянию на конец июня, банки выдали кредитов по программе "5-7-9%" на общую сумму 800 млн грн.

  • Программа "доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля. За первые 100 дней работы программы банки выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн и отказали в 1241 случае.
  • 30 апреля Киев запустил программу кредитования бизнеса по ставке 6,5%. 

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Роман Брыль
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виталий кличко мэр киева доступные кредиты программа 5-7-9%
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