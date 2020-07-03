Кличко урежет вдвое ставки по "доступным кредитам" для киевских фирм

Для предпринимателей из Киева ставки по государственной программе "доступные кредиты 5-7-9%" будут снижены до 2,5-4,5%. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Компенсировать разницу в ставках мэрия планирует за счет средств немецкого Фонда развития предпринимательства и банков-партнеров. Это будут самые низкие ставки по кредитам в гривне среди всех украинских городов, подчеркнул Кличко.

Решение о снижении ставок может быть одобрено на ближайшей сессии городского совета, уточнил мэр.

По состоянию на конец июня, банки выдали кредитов по программе "5-7-9%" на общую сумму 800 млн грн.

Программа "доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля. За первые 100 дней работы программы банки выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн и отказали в 1241 случае.

30 апреля Киев запустил программу кредитования бизнеса по ставке 6,5%.

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