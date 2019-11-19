Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Климат, безработица, Турция. Евросоюз принял бюджет на 2020 год

Климат, безработица, Турция. Евросоюз принял бюджет на 2020 год
19.11.2019, 12:33

Страны ЕС и Европарламент согласовали новый бюджет с доходами в размере 168,7 млрд евро и расходами 153,6 млрд евро

Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза согласовали 18 ноября бюджет на 2020 год, пишет DW.

Доходная часть бюджета запланирована на уровне 168,7 млрд евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Согласованная сумма является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 млрд).

Расходы согласованы в размере 153,6 млрд евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В частности, увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. При этом на 85 млн евро уменьшили помощь кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.

По словам комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера, новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы и поможет "распространить инвестиции по всей Европе".

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

Однако, по мнению экспертов, при "жестком Брекзите", может возникнуть нехватка в бюджете ЕС в размере 16,5 млрд евро. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.

  • В конце октября ЕС согласился с просьбой Лондона о продлении срока Brexit, но не установил новую дату выхода, предоставив британскому парламенту время для принятия решения по предложению премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы
  • 14 ноября Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2020 год.

Подробнее о главном финансовом документе Украины читайте: Бюджет Зеленского принят! Как правительство потратит триллион и 180 млрд. Главные цифры

Напишите нам
европарламент бюджет ЕС евросоюз
Комментарии
Последние новости
 