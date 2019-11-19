Климат, безработица, Турция. Евросоюз принял бюджет на 2020 год

Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза согласовали 18 ноября бюджет на 2020 год, пишет DW.

Доходная часть бюджета запланирована на уровне 168,7 млрд евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Согласованная сумма является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 млрд).

Расходы согласованы в размере 153,6 млрд евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В частности, увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. При этом на 85 млн евро уменьшили помощь кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.

По словам комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера, новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы и поможет "распространить инвестиции по всей Европе".

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

Однако, по мнению экспертов, при "жестком Брекзите", может возникнуть нехватка в бюджете ЕС в размере 16,5 млрд евро. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.

В конце октября ЕС согласился с просьбой Лондона о продлении срока Brexit, но не установил новую дату выхода, предоставив британскому парламенту время для принятия решения по предложению премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы .

14 ноября Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2020 год.

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