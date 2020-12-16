Когда ждать курс доллара по 26 грн: прогноз Dragon Capital

Гривня может укрепиться до 26 грн/$ уже в первом полугодии 2021, ожидаемый курс на конец следующего года – 28 грн/$. Такой прогноз в интервью LIGA.net озвучил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Благодаря высоким ценам на наш экспорт, профициту текущего счета и возобновившемуся интересу иностранных инвесторов к нашим ОВГЗ мы ожидаем средний курс в 2021 на уровне 27,2 грн/$, а в конце года — 28 грн/$", – сказал Фиала.

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Он уточнил, что согласно прогнозам аналитиков Dragon Capital НБУ не позволит курсу укрепиться более, чем на 10%. "Это бы навредило экономическому росту", – добавил Фиала.

Среди ключевых экономических рисков следующего года инвестбанкир выделил высокий дефицит госбюджета, который нужно снижать.

"В 2021 правительству нужно привлечь порядка $20 млрд финансирования: чтобы рефинансировать старые долги и покрыть все еще огромный дефицит бюджета в 230-240 млрд грн. Это очень много денег. Без МВФ и других внешних кредиторов найти их невозможно. Значит, придется быть дисциплинированными, снижать расходы и дефицит, а также делать реформы", – отметил он.

По его словам, без прогресса с МВФ Украина сможет относительно нормально пройти только первое полугодие 2021. "Во втором без МВФ придется либо делать существенный секвестр бюджета, либо печатать деньги. Но тогда нас сразу же ждет резкая девальвация и инфляция", – заключил банкир.

Впервые с середины сентября доллар в Украине стоит меньше 28 грн/$. Еще несколько недель назад курс был близок к двухлетнему минимуму, но сейчас у гривни есть все шансы закончить год гораздо лучше, чем совсем недавно прогнозировали многие банкиры и финансовые аналитики. В чем причина, читайте тут.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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