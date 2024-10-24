Количество банкнот номиналом 1000 грн выросло на треть

Иллюстративное фото: НБУ

По состоянию на 1 октября 2024 года в наличном обороте Украины находилось 796,5 млрд грн. Это на 32,1 млрд грн (4,2%) больше, чем было в начале года, сообщает НБУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В то же время, по сравнению с результатами второго квартала 2024 года, объем наличных денег сократился на 4,4 млрд грн (0,5%), что связывают с сезонными факторами.

По данным на 1 октября, в обращении находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без учета памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн. Среднестатистический житель Украины на эту дату имел 63 банкноты и 184 монеты для расчетов (на 1 января 2024 года – 66 банкнот и 177 монет).

Самыми распространенными банкнотами в обращении были номиналом 500 грн (27,3% от общего количества), а среди монет лидировали 10 копеек (27,9%). Меньше всего в обращении находилось банкнот номиналом 50 грн и монет номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% соответственно).

Интересно, что наибольший прирост с начала года наблюдался для банкнот номиналом в 1000 грн (+33%) и монет номиналом в 10 грн (+24%). В то же время количество банкнот номиналом 200 грн в обращении уменьшилось на 17,6% по сравнению с началом 2024 года.