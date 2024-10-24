Кількість банкнот номіналом 1000 грн зросла на третину

Ілюстративне фото: НБУ

Станом на 1 жовтня 2024 року в готівковому обігу України знаходилося 796,5 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн (4,2%) більше, ніж було на початку року, інформує НБУ.

Водночас, проти результатів другого кварталу 2024 року, обсяг готівки скоротився на 4,4 млрд грн (0,5%), що пов’язують із сезонними факторами.

За даними на 1 жовтня, в обігу знаходилося 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без урахування пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд грн. Середньостатистичний житель України на цю дату мав 63 банкноти та 184 монети для розрахунків (на 1 січня 2024 року – 66 банкнот та 177 монет).

Найпоширенішими банкнотами в обігу були номіналом 500 грн (27,3% від загальної кількості), а серед монет лідирували 10 копійок (27,9%). Найменше в обігу перебувало банкнот номіналом 50 грн і монет номіналом 10 грн (4,5% і 1,7% відповідно).

Цікаво, що найбільший приріст із початку року спостерігався для банкнот номіналом 1000 грн (+33%) та монет номіналом 10 грн (+24%). Водночас кількість банкнот номіналом 200 грн в обігу зменшилася на 17,6% проти початку 2024 року.