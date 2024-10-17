В Україні почнуть виводити з обігу банкноти 50 і 200 грн старого зразка
З 1 листопада 2024 року Національний банк починає вилучати з обігу банкноти номіналом 50 і 200 грн зразків 2003–2007 років. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Їх поступово замінюватимуть на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).
"Поступова заміна банкнот 50 і 200 гривень старого зразка завершить процес осучаснення банкнотно-монетного ряду гривні", – сказано в повідомленні.
Банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, їх не потрібно спеціально обмінювати.
НБУ нагадав, що вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:
→ 1 та 2 грн зразків 2003–2007 років – з 1 жовтня 2020 року;
→ 5, 10, 20 і 100 грн зразків 2003–2007 років – з 1 січня 2023 року;
→ 500 грн – із 1 серпня 2024 року.
У жовтні Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України. Якщо законопроєкти отримають підтримку в парламенті, замість копійок в Україні з'являться шаги. Водночас уже відкарбовані монети ніхто не вилучатиме, вони перебуватимуть в обігу паралельно з новими шагами.
- 30 вересня 2023 року мав закінчитися термін обміну монет дрібних номіналів і банкнот гривні старого зразка, але НБУ продовжив його до кінця війни.
- 9 вересня 2024-го Національний банк запустив щорічну благодійну акцію зі збору у населення монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Зібрані кошти підуть на допомогу українським військовим, які втратили кінцівки.