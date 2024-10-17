В Украине начнут выводить из обращения банкноты 50 и 200 грн старого образца

Купюры 50 и 200 грн образца 2003-2007 годов начинают изымать из обращения с 1 ноября

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С 1 ноября 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 грн образцов 2003–2007 годов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Их будут постепенно заменять на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

"Постепенная замена банкнот 50 и 200 гривен старого образца завершит процесс осовременивания банкнотно-монетного ряда гривни", – говорится в сообщении.

Банкноты старого образца будут оставаться действительными платежными средствами, их не нужно специально обменивать.

НБУ напомнил, что уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами:

→ 1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 октября 2020 года;

→ 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 января 2023 года;

→ 500 грн – с 1 августа 2024 года.

В октябре Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины. Если законопроекты получат поддержку в парламенте, вместо копеек в Украине появятся шаги. В то же время уже отчеканенные монеты никто не будет изымать, они будут в обращении параллельно с новыми шагами.