Коллекторской деятельностью хотят заниматься 64 компании. НБУ внесет их в реестр
Национальный банк Украины получил пакет документов от 64 юрлиц на получение статуса коллекторской компании. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Срок подачи документов закончился 13 августа. Документы подали 12 небанковских финучреждений и 52 юрлица без лицензий на ведение финансовой деятельности, которые и раньше занимались коллекторской деятельностью, уточняют в НБУ.
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Нацбанк в течение 30 дней рассмотрит заявки компаний и внесет (или откажет) их в специальный реестр.
Только компании из реестра будут иметь право предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
Доступ к реестру будет бесплатным и открытым и в нем будет размещена полная информация о коллекторской компании.
После 14 октября 2021 года, компаниям, не занесенным в реестр, будет запрещено заниматься коллекторской деятельностью.
После запуска реестра, другие юрлица смогут подавать заявки на получение статуса коллекторской компании в неограниченный срок.
- 19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон, 14 июля он вступил в действие.
- 14 мая НБУ запустил процесс создания реестра коллекторских компаний, предоставив им месячный срок - с 14 июля по 13 августа – на подачу документов на включение в реестр.
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