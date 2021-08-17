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Коллекторской деятельностью хотят заниматься 64 компании. НБУ внесет их в реестр

17.08.2021, 10:56
Коллекторской деятельностью хотят заниматься 64 компании. НБУ внесет их в реестр - Фото
Фото:depositphotos.com

Национальный банк Украины получил пакет документов от 64 юрлиц на получение статуса коллекторской компании. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Срок подачи документов закончился 13 августа. Документы подали 12 небанковских финучреждений и 52 юрлица без лицензий на ведение финансовой деятельности, которые и раньше занимались коллекторской деятельностью, уточняют в НБУ. 

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Нацбанк в течение 30 дней рассмотрит заявки компаний и внесет (или откажет) их в специальный реестр. 

Только компании из реестра будут иметь право предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.  

Доступ к реестру будет бесплатным и открытым и в нем будет размещена полная информация о коллекторской компании. 

После 14 октября 2021 года, компаниям, не занесенным в реестр, будет запрещено заниматься коллекторской деятельностью. 

После запуска реестра, другие юрлица смогут подавать заявки на получение статуса коллекторской компании в неограниченный срок.   

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Требование о регистрации коллекторских компаний появилась с введением 14 июля 2021 года в действие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№ 1349-IX). Закон направлен на реформирование рынка коллекторских услуг. Он создает условия, при котором на данном рынке смогут работать только компании с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности, действующие в рамках законодательства. 

  • 14 мая НБУ запустил процесс создания реестра коллекторских компаний, предоставив им месячный срок - с 14 июля по 13 августа – на подачу документов на включение в реестр.   

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Роман Брыль
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