Коллекторской деятельностью хотят заниматься 64 компании. НБУ внесет их в реестр

Национальный банк Украины получил пакет документов от 64 юрлиц на получение статуса коллекторской компании. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Срок подачи документов закончился 13 августа. Документы подали 12 небанковских финучреждений и 52 юрлица без лицензий на ведение финансовой деятельности, которые и раньше занимались коллекторской деятельностью, уточняют в НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Нацбанк в течение 30 дней рассмотрит заявки компаний и внесет (или откажет) их в специальный реестр.

Только компании из реестра будут иметь право предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Доступ к реестру будет бесплатным и открытым и в нем будет размещена полная информация о коллекторской компании.

После 14 октября 2021 года, компаниям, не занесенным в реестр, будет запрещено заниматься коллекторской деятельностью.

После запуска реестра, другие юрлица смогут подавать заявки на получение статуса коллекторской компании в неограниченный срок.

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Требование о регистрации коллекторских компаний появилась с введением 14 июля 2021 года в действие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№ 1349-IX). Закон направлен на реформирование рынка коллекторских услуг. Он создает условия, при котором на данном рынке смогут работать только компании с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности, действующие в рамках законодательства.

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон, 14 июля он вступил в действие.

14 мая НБУ запустил процесс создания реестра коллекторских компаний, предоставив им месячный срок - с 14 июля по 13 августа – на подачу документов на включение в реестр. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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