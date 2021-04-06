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Компанию-участника Большой стройки подозревают в уклонении от уплаты налогов на 19 млн грн

06.04.2021, 10:36
Компанию-участника Большой стройки подозревают в уклонении от уплаты налогов на 19 млн грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Государственная фискальная служба в Киеве подозревает частное предприятие в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн. ЧП неоднократно побеждало на тендерах программы "Большая стройка", сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщается, что предприятие хотело искусственно завысить стоимость своих работ и получить наличные по схеме "отката". Для этого ЧП якобы проводило бестоварные операции и только в документах отображало покупку товарно-материальных ценностей. Их ЧП покупало у компании, которая сотрудничала с рисковыми юрлицами. 

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"Фигуранты формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате – уклонились от уплаты налога на сумму более 18,6 млн грн", – заявили в ГФС.

В результате обысков была изъята тендерная и другая документация, и 6 млн грн наличными.

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Александр Мясищев
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налоги ГФС чп уклонение от налогов
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