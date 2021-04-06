Компанию-участника Большой стройки подозревают в уклонении от уплаты налогов на 19 млн грн

Государственная фискальная служба в Киеве подозревает частное предприятие в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн. ЧП неоднократно побеждало на тендерах программы "Большая стройка", сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщается, что предприятие хотело искусственно завысить стоимость своих работ и получить наличные по схеме "отката". Для этого ЧП якобы проводило бестоварные операции и только в документах отображало покупку товарно- материальных ценностей. Их ЧП покупало у компании, которая сотрудничала с рисковыми юрлицами.

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"Фигуранты формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате – уклонились от уплаты налога на сумму более 18,6 млн грн", – заявили в ГФС.

В результате обысков была изъята тендерная и другая документация, и 6 млн грн наличными.

16 декабря 2020-го в ГФС подозревали крупную сеть пиццерий в уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба на 75 млн грн.

17 декабря 2020-го в ГФС сообщили, что подозревают крупную сеть пиццерий в уклонении от уплаты налогов. Это могло привести к ущербу госбюджету в размере 75 млн грн.

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Александр Мясищев

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