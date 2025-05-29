Компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ теперь будет выплачивать Пенсионный фонд

Компенсацию будут получать сами учреждения, а не органы власти, на балансе которых они находятся

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С июля заведения, предоставляющие безвозмездное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), смогут получать компенсацию непосредственно от Пенсионного фонда. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Механизм компенсаций упростили: теперь обмен информацией будет полностью цифровым, без лишних отчетов, бумажных квитанций и согласований. Выплаты будут начисляться ежемесячно — до 10 числа.

"Мы создали простую и прозрачную систему взаимодействия между учреждениями и государством. Пенсионный фонд, имея мощную ИТ-инфраструктуру, станет администратором выплат. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги перед этими учреждениями будет закрыта", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Что изменится:

Компенсацию будут получать сами заведения, а не органы власти, на балансе которых они находятся. Форма собственности больше не имеет значения – компенсацию смогут получать и коммунальные, и частные учреждения.

Выплаты будут начисляться на каждого человека, исходя из социальных норм, аналогично программе субсидий.

Обращаться за назначением компенсации в Пенсионный фонд учреждения смогут с июля 2025 года.

За период с января по апрель 2025 года компенсации выплатят по старому механизму. Для этого учреждения должны обратиться в органы соцзащиты с данными о задолженности — она будет погашена единовременно из госбюджета.