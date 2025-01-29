В Украине переселенцам начали выдавать субсидию на аренду жилья

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В среду, 29 января, в Украине начал работать новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидия на аренду жилья. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Программа направлена на людей, потерявших жилье из-за российской агрессии. Субсидию могут получить переселенцы с оккупированных территорий или зон боевых действий, а также переселенцы, чье жилье уничтожено и непригодно для проживания (и у которых нет другого жилья на свободной территории).

Субсидию будут выдавать при условии, что расходы семьи на аренду превышают 20% совокупного дохода.

Остальные условия программы:

→ для получения субсидии нужен официальный договор аренды;

→ арендатор и арендодатель не могут быть родственниками;

→ арендатор не получает другую помощь на проживание для ВПЛ;

→ арендодатель не получает компенсацию по программе "Прихисток".

Размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая средний доход на члена семьи, количество членов семьи и стоимость аренды в конкретном регионе.

Программа также покрывает налоги арендодателя: НДФЛ, единый налог, военный сбор.

Оформить субсидию можно в сервисных центрах Пенсионного фонда или ЦНАП, а также онлайн через портал Пенсионного фонда или мобильное приложение (в таком случае требуется электронная подпись обеих сторон).