В Україні переселенцям почали видавати субсидію на оренду житла

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З середи, 29 січня, в Україні почав працювати новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

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Програма спрямована на людей, які втратили житло через російську агресію. Субсидію можуть отримати переселенці з окупованих територій або зон бойових дій, а також переселенці, чиє житло знищене і непридатне для проживання (і які не мають іншого житла на вільній території).

Субсидію видаватимуть за умови, що витрати сім'ї на оренду перевищують 20% сукупного доходу.

Інші умови програми:

→ для отримання субсидії потрібен офіційний договір оренди;

→ орендар і орендодавець не можуть бути родичами;

→ орендар не отримує іншу допомогу на проживання для ВПО;

→ орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".

Розмір субсидії розраховується індивідуально, з огляду на середній дохід на члена сім'ї, кількість членів родини та вартість оренди в конкретному регіоні.

Програма також покриває податки орендодавця: ПДФО, єдиний податок, військовий збір.

Оформити субсидію можна у сервісних центрах Пенсійного фонду або ЦНАПах, а також онлайн через портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок (у такому випадку потрібен електронний підпис обох сторін).