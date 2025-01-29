В Україні переселенцям почали видавати субсидію на оренду житла
З середи, 29 січня, в Україні почав працювати новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
Програма спрямована на людей, які втратили житло через російську агресію. Субсидію можуть отримати переселенці з окупованих територій або зон бойових дій, а також переселенці, чиє житло знищене і непридатне для проживання (і які не мають іншого житла на вільній території).
Субсидію видаватимуть за умови, що витрати сім'ї на оренду перевищують 20% сукупного доходу.
Інші умови програми:
→ для отримання субсидії потрібен офіційний договір оренди;
→ орендар і орендодавець не можуть бути родичами;
→ орендар не отримує іншу допомогу на проживання для ВПО;
→ орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".
Розмір субсидії розраховується індивідуально, з огляду на середній дохід на члена сім'ї, кількість членів родини та вартість оренди в конкретному регіоні.
Програма також покриває податки орендодавця: ПДФО, єдиний податок, військовий збір.
Оформити субсидію можна у сервісних центрах Пенсійного фонду або ЦНАПах, а також онлайн через портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок (у такому випадку потрібен електронний підпис обох сторін).
- У 2025 році Україна збирається почати будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.