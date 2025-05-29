Компенсацію за безоплатне розміщення ВПО тепер виплачуватиме Пенсійний фонд

Компенсацію отримуватимуть самі заклади, а не органи влади, на балансі яких вони перебувають

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З липня заклади, які надають безоплатне житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від Пенсійного фонду. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Механізм компенсацій спростили: тепер обмін інформацією буде повністю цифровим, без зайвих звітів, паперових квитанцій і погоджень. Виплати нараховуватимуться щомісяця — до 10 числа.

"Ми створили просту та прозору систему взаємодії між закладами і державою. Пенсійний фонд, маючи потужну ІТ-інфраструктуру, стане адміністратором виплат. Заборгованість за житлово-комунальні послуги перед цими закладами буде закрита", — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Що зміниться:

Компенсацію отримуватимуть самі заклади, а не органи влади, на балансі яких вони перебувають. Форма власності більше не має значення — компенсацію зможуть отримувати і комунальні, і приватні установи.

Виплати нараховуватимуться на кожну особу, виходячи з соціальних норм, аналогічно до програми субсидій.

Звертатися за призначенням компенсації до Пенсійного фонду заклади зможуть з липня 2025 року.

За період з січня по квітень 2025 року компенсації виплатять за старим механізмом. Для цього заклади мають звернутись до органів соцзахисту з даними про заборгованість — її буде погашено одноразово з держбюджету.