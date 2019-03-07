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07.03.2019, 13:33

Кому и на сколько повысили пенсии в феврале

Кому и на сколько повысили пенсии в феврале

Пенсионный фонд отчитался о перерасчете пенсий с 1 марта 2019 года и выплате одноразового пособия

С 1 марта 2019 года Пенсионный фонд Украины (ПФ) провел перерасчет пенсий, предусмотренный частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты.

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Перерасчет произвели 10,2 млн пенсионеров, из них повысили пенсию 8 972 000.

В Пенсионном фонде также отмечают, что пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в соответствии с Законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, имеющие полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, - 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,2 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается одноразовая доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн. Эта доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле.

Одноразовую доплату к пенсии получат ​​2 095 111 лицам, подчеркивают в ПФ.

В среднем сумма повышения пенсии составила 514,5 грн (с учетом сумм одноразовой доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос - 586,10 грн (с учетом одноразовой доплаты).

Распределение пенсионеров по сумме повышения пенсий следующее:

  • до 100 грн включительно – 1 991 457 человек,
  • от 100,01 грн до 400 грн – 2 536 385 человек,
  • от 400,01 грн до 500 грн – 798 016 человек,
  • от 500,01 грн  до 700 грн – 761 140 человек,
  • от 700,01 грн до 1000 грн – 425 537 человек,
  • более 1000 грн – 2 459 824 человек.


Выплата перечисленных пенсий и одноразовой доплаты началась с 4 марта, отмечают в Пенсионном фонде. 

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Также в сообщении уточняют, что для перерасчета пенсий обращаться в органы ПФ с заявлением не нужно, его провели автоматически.

Ранее сообщалось, что в результате индексации пенсии в марте повысятся в среднем на 255 грн.

Напоним, 25 февраля Петр Порошенко заявил, что деньги от "евроблях" отдадут пенсионерам.

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Теги: пенсия, повышение пенсий, индексация пенсий
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