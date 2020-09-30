Коронакризис ударил по ломбардам и финкомпаниям, а страховщики не пострадали – НБУ

Коронакризис умеренно повлиял на страховые компании, но существенно сказался на кредитовании небанковскими учреждениями. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины за первое полугодие 2020 года.

По данным НБУ, страховым компаниям удалось сохранить положительный финансовый результат. Этому способствовал умеренный рост страховых премий, стабильные показатели убыточности. Им также удалось избежать обесценивания активов, отмечают в Нацбанке.

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Валовый объем страховых премий компаний в первом полугодии 2020 года вырос на 4,4% по сравнению с показателем прошлого года – до 21 млрд грн. Однако в 2020 году общий размер страховых премий уменьшился из-за ухода с рынка 20 страховых компаний.

В НБУ подчеркнули, что страховикам удалось сохранить рост рынка страхования жизни. Объемы таких страховых премий выросли на 10% – до 2,3 млрд грн.

В предыдущие годы рынок предоставления займов финкомпаниями в Украине рос на 50% ежегодно. За шесть месяцев 2020 года количество предоставленных кредитов упало на 20% по сравнению с 2019 годом.

Объем услуг, которые предоставили ломбарды и лизинговые компании также сократился более чем на 20%. Рост на 13% наблюдался только на рынке факторинга.

Больше всего от карантина пострадали кредитные кооперативы. Им было временно запрещено принимать клиентов в офисе. К ухудшению качества кредитного портфеля привел запрет на начисление штрафов и пени за просроченные платежи.

В первом полугодии объем предоставленных ими кредитов сократился на 9%. В то же время объем привлеченных депозитов вырос на 12% по сравнению с 2019 годом.

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По итогам 2019 года объем валовых страховых премий вырос на 3,6 млн грн (7,4%) по сравнению с 2018 годом. При этом объем чистых страховых премий вырос на 15% – 5,1 млн грн.

В апреле 2020 года страховые компании начали продавать полисы на случай заражения коронавирусом. За первые два дня компании получили заявок на сумму более 5 млн грн.

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Александр Мясищев

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