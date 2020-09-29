Как не быть обманутым. Что надо знать при вложении средств в кредитные союзы

За период с 1 июля нынешнего года, когда Национальный банк стал регулятором небанковских финучреждений, он получил 382 обращения граждан, касающихся работы кредитных союзов. Об этом сообщается на Facebook-странице Нацбанка.

"Эти обращения свидетельствуют, что граждане не всегда хорошо осведомлены о своих правах как участников кредитного союза и о рисках, связанных с этим", – отмечается в сообщении.

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Поэтому регулятор подготовил разъяснения, на что гражданам следует обращать внимание перед оформлением вклада в кредитный союз.

Имеет ли кредитный союз лицензию

Перед оформлением вклада в кредитный союз нужно проверить, имеет ли такое финучреждение действующую лицензию.

"Ведь финансовые услуги (то есть операции с чужими деньгами) могут предоставляться только на основании лицензии. Это требование закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", – сообщают в Нацбанке.

В некоторых случаях кредитный союз должен иметь даже две лицензии.

Кредитные союзы могут привлекать средства двумя путями – через депозитные договоры и через обязательные (или добровольные) паевые взносы.

Если союз привлекает средства через паевые взносы, то ему достаточно иметь одну лицензию – на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Если же союз привлекает средства через депозитные договоры, то ему необходимо иметь две лицензии – на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Проверить наличие лицензий у кредитных союзов можно в специальном публичном реестре, где есть информация обо всех финучреждениях (https://kis.bank.gov.ua/).

У кредитных союзов нет системы гарантирования вкладов

Важно обращать внимание и на то, что кредитные союзы не являются участниками системы гарантирования вкладов.

Эти финучреждения (в отличие от банков) не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества. Вкладчики должны понимать эти риски, принимая решение.

Планы НБУ по регулированию работы кредитных союзов

Кредитные союзы относятся к числу финучреждений с высокими рисками.

Нацбанк считает своей задачей установление таких требований в данной сфере, которые предотвратили бы проблемы с платежеспособностью участников рынка.

С этой целью в НБУ подготовили соответствующие предложения к проекту закона "О кредитных союзах".

Среди предложений Национального банка – создание рыночного механизма поддержания платежеспособности кредитных союзов (это может быть стабилизационный фонд на базе объединений кредитных союзов).

Что делать, если кредитный союз нарушил права вкладчика

Если клиент (вкладчик) кредитного союза считает, что данное финучреждение нарушило его права, он может обратиться в Национальный банк с просьбой предоставить консультацию или разъяснение о правомерности действий кредитного союза.

Обратиться за такой консультацией (либо с жалобой) можно по телефону 0 800 505240 или по электронной почте: nbu@bank.gov.ua.

В августе в НБУ сообщили, сколько в Украине участников небанковского финансового рынка .

Также в августе в Нацбанке рассказали о плюсах и минусах кредитных союзов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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