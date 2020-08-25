UA

Коронакризис. Верховная Рада поддержала получение финансовой помощи от ЕС на 1,2 млрд евро

25.08.2020, 15:20
Коронакризис. Верховная Рада поддержала получение финансовой помощи от ЕС на 1,2 млрд евро - Фото
Сергей Марченко (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Верховная Рада ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи до 1,1 млрд евро. Законопроект №0063 поддержали 248 народных депутатов. 

Меморандум с ЕС Украина подписала в Брюсселе 23 июля. Документ был подписан в рамках исключительной поддержки, предоставляемой ЕС странам Европейской политики соседства, в частности Украине, для поддержки усилий по преодолению последствий так называемого коронакризиса.

"Помощь Европейского Союза сверхважна в условиях снижения экономической активности в нашей стране в результате карантинных мер…, и является свидетельством последовательной политики ЕС в поддержке Украины и дружеских отношений между сторонами", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект в Верховной Раде.

По данным Минфина, продолжительность программы составляет 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро, первый из которых является безусловным и будет выделен сразу после ратификации и вступления в силу международных договоров. Для получения второго транша Украина должна выполнить ряд дополнительных обязательств в сфере улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госсредствами. 

Кредит выдается на 10-15 лет, годовая процентная ставка – до 2%.

Согласно Меморандуму, выдача кредитных средств стала возможной благодаря выполнению Украиной взятых на себя обязательств: сохранение независимости НБУ и прогресс в развитии зоны свободной торговли с ЕС.

Получение кредита не поддержали депутаты из объединения "Батьківщина" и Оппозиционной платформы "За жизнь". Из депутатской группы "За будущее" законопроект поддержал только один депутат. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
МВФ кредит макрофинансирование

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины

ВажноСхемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины
 