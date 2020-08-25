Коронакризис. Верховная Рада поддержала получение финансовой помощи от ЕС на 1,2 млрд евро

Верховная Рада ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи до 1,1 млрд евро. Законопроект №0063 поддержали 248 народных депутатов.

Меморандум с ЕС Украина подписала в Брюсселе 23 июля. Документ был подписан в рамках исключительной поддержки, предоставляемой ЕС странам Европейской политики соседства, в частности Украине, для поддержки усилий по преодолению последствий так называемого коронакризиса.

"Помощь Европейского Союза сверхважна в условиях снижения экономической активности в нашей стране в результате карантинных мер…, и является свидетельством последовательной политики ЕС в поддержке Украины и дружеских отношений между сторонами", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект в Верховной Раде.

По данным Минфина, продолжительность программы составляет 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро, первый из которых является безусловным и будет выделен сразу после ратификации и вступления в силу международных договоров. Для получения второго транша Украина должна выполнить ряд дополнительных обязательств в сфере улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госсредствами.

Кредит выдается на 10-15 лет, годовая процентная ставка – до 2%.

Согласно Меморандуму, выдача кредитных средств стала возможной благодаря выполнению Украиной взятых на себя обязательств: сохранение независимости НБУ и прогресс в развитии зоны свободной торговли с ЕС.

Получение кредита не поддержали депутаты из объединения "Батьківщина" и Оппозиционной платформы "За жизнь". Из депутатской группы "За будущее" законопроект поддержал только один депутат.

Брюсселе меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией. правительство Украины подписало в 23 июля

В конце мая Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро для поддержания реформ во время пандемии.

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Александр Мясищев

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