Котировки украинских еврооблигаций опустились до новых минимумов

Цены долларовых еврооблигаций Украины на фоне военного обострения на Донбассе и перспектив признания Россией "Л/ДНР" упали в понедельник, и это падение сильнее всего коснулось среднесрочных (примерно на 3%) и долгосрочных (на 4%) бумаг. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Bloomberg.

Доходность к погашению краткосрочных бумаг с погашением в сентябре этого года повысилась до 24,4% против 21,3% на конец прошлой недели.

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Бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 16,9-18% по сравнению с 15,2-15,8% в пятницу.

Ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году увеличилась до 14,9%, в 2026 – до 13,5%, что на 0,9 п. п. выше значения на конец прошлой недели.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах выросла в понедельник на 0,7-0,8 п. п. – до 12,6-12,2%, а долгосрочных долларовых бумаг с погашением в 2032-2033 годах – на 0,6 п. п., до 11,6–11,5% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала на 3,1-3,4%, что привело к росту ставок бумаг с погашением в 2026 году на 0,9 п. п. – до 13,8%, а с погашением в 2030 году – на 0,6 п. п., до 10% годовых.

Из-за ухудшения настроений инвесторов в понедельник подешевели и ВВП-варанты Украины – на 5,6%, до 62,9% от номинала.

13 января 2022 года рынок украинских еврооблигаций обвалился и падение замедлилось только к понедельнику, 18 января. Уже с 19 января евробонды Украины вернулись к росту после затяжного падения из-за военных угроз РФ.

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Роман Брыль

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