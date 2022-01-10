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"Ковидная" тысяча подросткам: Зеленский требует от Кабмина включить молодежь в єПідтримку

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 15:44
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 000 грн в рамках программы єПідтримка для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.  

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 000 грн помощи от государства в рамках єПідтримки. 

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Помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн.  

В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств (кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5% и т.д.).  

Премьер добавил, что сейчас разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет. 

"Против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность прививки бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получило 20 000 человек", – уточнил Шмыгаль. 

  • 15 ноября 2021 года президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через программу Дия. 
  • Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе  єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года. 
  • 10 января 2022 года два банка начали выпускать пластиковые карты єПідтримка.

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский подростки єПідтримка ковидная тысяча
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