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Кредитные каникулы и просроченная задолженность: на что чаще всего жалуются украинцы в НБУ

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 09:06
Кредитные каникулы и просроченная задолженность: на что чаще всего жалуются украинцы в НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Кредитные каникулы во время военного положения и урегулирование просроченной задолженности — самый распространенный вопрос от потребителей финансовых услуг, сообщает пресс-служба НБУ.

Также получены письменные обращения по вопросам невыплаты страхового возмещения, блокирования и арестов счетов, проблем с переводами.

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Среди письменных обращений 19% имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг. Частые нарушения зафиксированы в работе страховых компаний (52%) и коллекторских компаний (44%).

Среди проблемных вопросов в работе банков и небанковских финансовых учреждений остаются мошеннические действия с использованием электронных платежных средств и их реквизитов. Наибольшими проблемными вопросами работы страховых компаний является невыплата страхового возмещения и несогласие с размером страхового возмещения, сообщили в НБУ.

Во II квартале 2022 года существенно уменьшилось количество обращений в НБУ по сравнению с I кварталом из-за временной приостановки деятельности ряда финансовых учреждений из-за войны.

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Наталия Софиенко
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