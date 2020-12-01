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Риски по-новому. НБУ расширил возможности банков для кредитования

01.12.2020, 14:55
Риски по-новому. НБУ расширил возможности банков для кредитования - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел требования к оценке финансового состояния должников – органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска. Соответствующие постановление №150 датировано 30 ноября и вступает в силу со 2 декабря 2020 года.

Согласно документу, в частности, банки могут определять класс заемщика муниципалитета – эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга. В случае отсутствия такого рейтинга по гривневым ценным бумагам банки имеют право определять класс заемщика на основании кредитного рейтинга Украины по международной шкале, пониженного на один уровень.

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В то же время нижний предел диапазона компонента расчета кредитного риска, отражающий уровень потерь вследствие дефолта заемщика (LGD) для государственных и муниципальных ценных бумаг, был снижен до 0,6.

Также регулятор повысил значение коэффициентов, с которыми муниципальные облигации принимаются в качестве залога при расчете кредитного риска.

"Такие изменения будут способствовать активной кредитной поддержке банками органов местной власти, развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом и являются продолжением шагов НБУ, которые он осуществляет для возобновления кредитования и поддержки экономики", – отмечают в Нацбанке.

  • 25 ноября Кабмин принял постановление, которое определяет механизм предоставления государственных гарантий для поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.
  • За третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе 5-7-9 кредитов увеличился почти в 10 раз. На что берут деньги предприниматели.

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Юрий Тарасовский
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