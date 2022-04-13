Кремль отказался признавать дефолтом выплату по евробондам в рублях

Российский Минфин отказался признавать дефолтом выплату по евробондам в рублях. Ведомство РФ назвало не соответствующим действительности материал американского телеканала CNN, в котором со ссылкой на данные агентства S&P говорилось о дефолте России по внешнему долгу. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ, передает российский РБК.

В Минфине заявили, что "о дефолте Россия не объявляла, а препятствия для платежей, чтобы погасить и обслуживать валютный госдолг, созданы искусственно вследствие неправомерных действий американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей РФ в валюте".

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А запрет США на использование для выплат по суверенным евробондам России замороженных российских валютных резервов "прежде всего ущемляет интересы иностранных инвесторов, в том числе американских", считает российский Минфин.

6 апреля Министерство финансов России сообщило, что впервые выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $649,2 млн в эквиваленте произвели в рублях из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.

Министерство финансов США запретило России обслуживать долларовые обязательства по заблокированным счетам российского правительства в американских банках после того, как стало известно о зверствах российской армии в Буче.

В последний раз Россия объявляла дефолт более ста лет назад, когда большевики отказались обслуживать долги царского режима Российской империи.

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Наталия Софиенко

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