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Кремль отказался признавать дефолтом выплату по евробондам в рублях

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 10:18
Кремль отказался признавать дефолтом выплату по евробондам в рублях - Фото
Фото: depositphotos.com

Российский Минфин отказался признавать дефолтом выплату по евробондам в рублях. Ведомство РФ назвало не соответствующим действительности материал американского телеканала CNN, в котором со ссылкой на данные агентства S&P говорилось о дефолте России по внешнему долгу. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ, передает российский РБК.

В Минфине заявили, что "о дефолте Россия не объявляла, а препятствия для платежей, чтобы погасить и обслуживать валютный госдолг, созданы искусственно вследствие неправомерных действий американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей РФ в валюте".

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А запрет США на использование для выплат по суверенным евробондам России замороженных российских валютных резервов "прежде всего ущемляет интересы иностранных инвесторов, в том числе американских", считает российский Минфин.

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Наталия Софиенко
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