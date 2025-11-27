КСУ признал законными штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

Конституционный суд заявил, что Налоговая имеет право выписывать штрафы, но должна доказывать вину плательщика, а не делать это автоматически

Фото: Depositphotos

Конституционный суд Украины подтвердил законность штрафов за просроченную регистрацию налоговых накладных. Об этом говорится в решении второго сената КСУ от 26 ноября, принятом по жалобе компании Andritz Hydro GmbH.

Немецкая компания пыталась оспорить нормы Налогового кодекса, утверждая, что финансовые санкции являются чрезмерными. Основанием для жалобы был наложенный налоговым органом штраф в 468 000 грн за несвоевременную регистрацию накладной.

Компания считала применение суровых санкций за "техническое" нарушение, которое не привело к несвоевременной уплате налога, непропорциональным вмешательством в право собственности.

КСУ признал, что такие штрафные санкции имеют легитимную цель – обеспечение дисциплины в сфере уплаты НДС и защита экономической безопасности государства. Суд пришел к выводу, что штраф в 20% от суммы НДС, наложенный на компанию, был пропорциональным и не нарушил справедливого баланса между интересами государства и бизнеса.

Вместе с тем суд обратил внимание на другое: по своей сути и размеру санкция соизмерима с уголовным наказанием, поэтому законодатель обязан обеспечить для налогоплательщиков фундаментальные гарантии – индивидуализацию ответственности и презумпцию невиновности. В частности, контролирующий орган должен доказывать вину плательщика, а не применять штраф автоматически.

КСУ подчеркнул, что вопрос порядка доказывания вины и процедурных гарантий выходит за пределы этого дела, поэтому он не проверял соответствующие нормы Налогового кодекса.